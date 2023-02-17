Акопян в первый раз за долгие годы появился на публике

Иллюзионист Амаяк Акопян давно пропал из поля зрения. Наконец артист вышел в свет, впервые за долгие годы.

Почти 20 лет назад фокусник Амаяк Акопян пропал с экранов, хотя до этого был одной из главных звезд телевидения и вел уйму передач.

После смерти его отца, фокусника Арутяна Акопяна его сын стал безбожно пить, а после того как ушла из жизни его мать (это было сравнительно недавно), превратился в затворника.

Акопян признался, что общался все это время только со своей женой.