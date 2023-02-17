Акопян в первый раз за долгие годы появился на публике
2023-02-17 15:45
Иллюзионист Амаяк Акопян давно пропал из поля зрения. Наконец артист вышел в свет, впервые за долгие годы.
Почти 20 лет назад фокусник Амаяк Акопян пропал с экранов, хотя до этого был одной из главных звезд телевидения и вел уйму передач.
После смерти его отца, фокусника Арутяна Акопяна его сын стал безбожно пить, а после того как ушла из жизни его мать (это было сравнительно недавно), превратился в затворника.
Акопян признался, что общался все это время только со своей женой.
Опубликовано: Наталья Гончарова