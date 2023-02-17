На Собчак заявили в Верховный суд

Юрист Эльнара Троицкая в 2021 году подала на блогера, ведущую и журналистку Ксению Собчак в суд. Оказывается, знаменитость выложила ролик с участием Троицкой без ее согласия.

Юрист Эльнара Троицкая в 2021 году подала в суд иск о защите чести против Ксении Собчак, запросив компенсацию морального ущерба в размере 50 000 000 российских рублей.

Причиной стало видео с участием Троицкой, которое журналистка выложила в сеть без согласия "потерпевшей".

Суд отказал юристу в удовлетворении иска, и тогда та подала апелляцию, снова проиграв.

Троицкая не оставляет надежд на победу, заявляя, что отказ суда в удовлетворении ее иска был безосновательным.

По этой причине правовед подала на Собчак в Верховный суд.