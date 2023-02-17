Кортнев дал объяснения в связи с жалобой полицейского на неприличный жест артиста
Музыкант опроверг факт своего задержания, заявив, что на самом деле инцидента не было, потому такой факт не доказан.
Музыкант заявил, что, вопреки слухам, из-за инцидента с правоохранителями его не задерживали. И сейчас он находится дома, сообщает Рамблер.
Никакого задержания не было, даны объяснения в СК . Один из сотрудников написал рапорт, что якобы я показал ему неприличный жест.
Но никаких неприличных жестов не было, и доказательств нет, потому продолжения это дело не получило», — рассказал Алексей Кортнев.
Певец также прокомментировал срыв его концерта в Новосибирске. По мнению музыканта, это произошло в связи с его позицией по поводу СВО. Иных причин исполнитель для отмены выступления не видит.
Ранее ряд СМИ написали, будто Алексея Кортнева задержали в Новосибирске.
Пресс-атташе певца заявил, что задержание случилось из-за задымления, которое возникло рядом с местом, где 14-го февраля проходило выступление Алексея Кортнева и Дмитрия Чувелева.
По его словам, в клубе сначала погас свет, затем прибыли сотрудники полиции и пожарные. Концерт музыкантам доиграть не удалось.
А затем Кортнева и Чувелева пригласили в отделение полиции - для выяснения обстоятельств.
Опубликовано: Светлана Гарусева