Солнцев собщил о том, что Бондарчук расстался с Андреевой

Блогер Рустам Солнцев намекнул на развод актеров Паулины Андреевой и Федора Бондарчука, предположив, что инициатором расставания стал режиссер.

Блогер Рустам Солнцев в интервью Teleprogramma.pro намекнул на разрыв отношений между Федором Бондарчуком и Паулиной Андреевой.

Шоумен уверен, что инициатором расставания мог стать режиссер.

Актеры связали себя узами брака в 2019 году, а до этого встречались на протяжении 4-ех лет. В 2021 году у знаменитостей появился на свет наследник Иван.