Новиков опроверг информацию об отмене своих концертов в российских городах

Известный исполнитель Александр Новиков возмутился информации о том, что его выступления отменяют.

Популярный в РФ исполнитель Александр Новиков резко высказался на предмет слухов об отмене всех его выступлений в текущем году.

Артист назвал эти сведения "враньем" в Своем Телеграм-канале.

Музыкант заметил, что не стал участвовать только в 2-ух мероприятиях - телевизионном проекте "Три аккорда" и юбилейном концерте в российской столице.

Певец утверждает, что в настоящее время ему не до "веселухи", но выступления в других городах РФ пройдут по плану.