Новиков опроверг информацию об отмене своих концертов в российских городах
2023-02-17 16:38
Известный исполнитель Александр Новиков возмутился информации о том, что его выступления отменяют.
Популярный в РФ исполнитель Александр Новиков резко высказался на предмет слухов об отмене всех его выступлений в текущем году.
Артист назвал эти сведения "враньем" в Своем Телеграм-канале.
Музыкант заметил, что не стал участвовать только в 2-ух мероприятиях - телевизионном проекте "Три аккорда" и юбилейном концерте в российской столице.
Певец утверждает, что в настоящее время ему не до "веселухи", но выступления в других городах РФ пройдут по плану.
Опубликовано: Наталья Гончарова