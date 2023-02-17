Вдова Джигарханяна Цымбалюк-Романовская появилась на премьере фильма в компании певца Нестерова

2023-02-17 16:43

Виталина Цымбалюк-Романовская на премьеру фильма в кинотеатре "Москва" пришла в обществе певца Дмитрия Нестерова.

Бывшая возлюбленная покойного актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская прибыла на премьеру фильма в кинотеатре "Москва" с певцом Дмитрием Нестеровым"МК".

Цымбалюк-Романовская утверждает, что ее с исполнителем связывают исключительно рабочие отношения.

Нестеров известен россиянам по дуэту  с "Бурановскими бабушками".

Опубликовано: Наталья Гончарова









Новости СМИ2