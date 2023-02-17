Вдова Джигарханяна Цымбалюк-Романовская появилась на премьере фильма в компании певца Нестерова
2023-02-17 16:43
Виталина Цымбалюк-Романовская на премьеру фильма в кинотеатре "Москва" пришла в обществе певца Дмитрия Нестерова.
Бывшая возлюбленная покойного актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская прибыла на премьеру фильма в кинотеатре "Москва" с певцом Дмитрием Нестеровым"МК".
Цымбалюк-Романовская утверждает, что ее с исполнителем связывают исключительно рабочие отношения.
Нестеров известен россиянам по дуэту с "Бурановскими бабушками".
Опубликовано: Наталья Гончарова