24 Horas: бомба найдена в столице Чили рядом с посольством США

В чилийском Сантьяго недалеко от американского посольства обнаружено взрывное устройство.

Вечером 17 февраля новостное агентство 4 Horas сообщило, что в столице Чили Сантьяго было обнаружена бомба кустарного производства, найденная рядом с местным небоскребом Millenium Las Condes, который располагается всего в трёхста метрах от посольства Соединённых Штатов.

Примечательно, что в тот же вечер российское посольство в Бухаресте получило подозрительный конверт, который уже изучают румынские спецслужбы.