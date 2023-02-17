Agerpres: посольство России в Бухаресте получило подозрительный конверт

Российское посольство в столице Румынии получило странный конверт от неизвестного отправителя.

Вечером пятницы репортёры румынского издания Agerpres уведомили, что сегодня членам российского посольства в Бухаресте был доставлен конверт от неустановленного адресанта. Конверт вызвал подозрения у сотрудников посольства России, ввиду чего они передали письмо полицейским Румынии.

В настоящий момент правоохранители изучают содержимое конверта и пытаются установить, кто именно отправил письмо российскому посольству в Бухаресте.