Agerpres: посольство России в Бухаресте получило подозрительный конверт
2023-02-17 16:49
Российское посольство в столице Румынии получило странный конверт от неизвестного отправителя.
Вечером пятницы репортёры румынского издания Agerpres уведомили, что сегодня членам российского посольства в Бухаресте был доставлен конверт от неустановленного адресанта. Конверт вызвал подозрения у сотрудников посольства России, ввиду чего они передали письмо полицейским Румынии.
В настоящий момент правоохранители изучают содержимое конверта и пытаются установить, кто именно отправил письмо российскому посольству в Бухаресте.
Опубликовано: Ткачёв Андрей