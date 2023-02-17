Успех и провал: почему мы по-разному действуем в случае неприятностей

Выработка отношения к успеху и неудаче проистекают от нашего отношения к себе, от того, как мы оцениваем себя и насколько ценим свою жизнь и свою личность.

Столкнувшись с препятствием, уверенный в себе человек бросит судьбе вызов с посылом о том, что он слишком хорош, и достоин, чтобы позволить каким-то трудностям остановить его на пути к счастью и благополучию. Это стратегия успешного человека. Такие люди умело обращают слабость в силу, а неудачу в способ наполнить ею свои резервные полочки и настойчиво и неуклонно следуют за своей мечтой. Но много ли мы знаем таких людей? Как правило, это единицы, которые и стоят на верхних ступенях иерархии успеха.

Основная масса населения относится к совершенно другой категории, тех, которые испытывают серьезные проблемы с уверенностью и самооценкой (и таких среди нас, увы, большинство). Именно эти люди наиболее подвержены вхождению в такое психологическое состояние, которое можно охарактеризовать как утрата смысла жизни.

Порой даже самая незначительная в масштабах жизни неприятность способна выбить у них почву из-под ног и заставить заявить, что их жизнь бессмысленна. Действительно, при таком отношении к себе и жизни успеха этим людям точно не видать, ведь оно на самом деле это не что иное, как отказ от стратегии жизни полной достижений. А достижения, и об этом нужно всегда помнить, рождаются именно из преодоления обстоятельств, создающих им помехи.