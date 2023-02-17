Родители и дети: когда любовь и забота становится клеткой и помехой взрослению

У некоторых родителей сразу после того, как в их жизнь входит малыш, появляется особый пунктик: отныне они должны сделать все, чтобы уберечь и защитить своего юного наследника от всех тягот и треволнений взрослой жизни.

Действительно, на первых порах, когда ребенок и вправду объективно беспомощен, такое рвение более чем похвально. Правда, находясь под неослабевающим впечатлением от своего материнства и отцовства, некоторые теряют чувство реальности и уже не знают, когда им стоит остановиться.

Ребенок взрослеет, у него появляется все большая тяга выходить в мир, познавать его со всей страстью, на которую он только способен. Все для него в новинку, все интересно. Но что же делают такие вот сумасшедшие родители? Свято убежденные, что отовсюду их чадо подстерегают сплошные опасные ситуации и неприятности самого разного свойства, они начинают едва ли не силком диктовать, запрещать, беречь маленького даже от разговоров на взрослые темы, ведь он такой невинный.

И в желании сохранить эту детскую чистоту и невинность, они тем самым начинают препятствовать плавному и естественному вхождению ребенка во взрослую жизнь. Нужно ли говорить, что своими действиями они попросту мешают социализации ребенка, которому в какой-то момент становится жизненно важным наладить контакт с внешним миром, ведь ребенок не всегда будет ребенком. Однажды ему суждено стать взрослым, и к этому он должен быть готов на все сто процентов!