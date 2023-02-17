Лукашенко: союзные программы РФ и Беларуси выполнены на 80 процентов

Александр Лукашенко рассказал о степени выполненности российско-белорусских союзных программ.

17 февраля Александр Лукашенко прилетел в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, где публично сообщил, что союзные программы по интеграции России и Беларуси выполнены уже на 80 процентов. По данным Лукашенко, в настоящий момент администрации Минска и Москвы не думают о том, как "одеть" и "накормить" людей, поскольку это уже достигнуто.

Также Александр Лукашенко отметил, что некоторые преграды на пути интеграции Беларуси и России в Союзное Государство создаются искусственным путём.