Илон Маск начал увольнять работников Тесла, когда они захотели создать профсоюз

На заводе Тесла в Баффало начались увольнения сотрудников, после того, как они выступили с инициативой о создании профсоюза.

В среду 15 февраля стало известно об увольнении около 30 работников завода Тесла в Баффало. Увольнения последовали после того, как коллектив уведомил руководство компании о намерении создать собственный профсоюз.

Во вторник комитет уведомил Илона Маска электронным письмом о профсоюзной инициативе, а уже на следующий день людей стали увольнять. В числе уволенных и один из членов профсоюзного комитета Ариан Берек.

Бывшие сотрудники Тесла подали соответствующую жалобу в Национальный комитет по трудовым отношениям США с прошением разобраться в ситуации, поскольку считают увольнения за создание профсоюза неправомерными и противоречащими закону. В жалобе говорится о 18 уволенных, но со среды их количество возросло до 31.