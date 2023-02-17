Костомаров пытался сбежать из больницы

Тяжелобольной фигурист Роман Костомаров пытался бежать из больницы, где за его жизнь борются лучшие врачи страны.

Именитый фигурист Роман Костомаров проходит лечение в Коммунарке. Несмотря на то, что состояние спортсмена оставляет желать лучшего, он пытался сбежать из учреждения здравоохранения, о чем сообщает портал PROZVEZD.

Ампутации стопы и нескольких пальцев на руках не могли не сказаться на моральном состоянии звезды ледовых шоу.

Медицинский работник, работающий в этой больнице и пожелавший, чтобы его имя не озвучивалось, сообщил, что Костомаров пытался бежать, когда санитарки застилали ему свежее постельное белье.