Лужина нелестно высказалась о Брыльской после ее слов о том, что в России везде нищета
2023-02-17 17:06
Лариса Лужина заявила, что Барбара Брыльска выжила из ума, раз позволяет себе нести бред о нищете в РФ.
Известная актриса Лариса Лужина была шокирована словами своей коллеги Барбары Брыльской, которая заявила, что в России все жители кроме москвичей и петербужцев нищенствуют.
Лужина заявила, что после таких слов о Брыльской даже слышать не хочет, и считает, что ее польская коллега выжила из ума.
Артистка недоумевает, ведь, куда в РФ не приедешь, повсюду красота, а где Брыльска "взяла нищету" Лужина понять не может.
Опубликовано: Наталья Гончарова