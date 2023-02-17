Лужина нелестно высказалась о Брыльской после ее слов о том, что в России везде нищета

Лариса Лужина заявила, что Барбара Брыльска выжила из ума, раз позволяет себе нести бред о нищете в РФ.

Известная актриса Лариса Лужина была шокирована словами своей коллеги Барбары Брыльской, которая заявила, что в России все жители кроме москвичей и петербужцев нищенствуют.

Лужина заявила, что после таких слов о Брыльской даже слышать не хочет, и считает, что ее польская коллега выжила из ума.

Артистка недоумевает, ведь, куда в РФ не приедешь, повсюду красота, а где Брыльска "взяла нищету" Лужина понять не может.