Масштабная воздушная тревога по всей Украине объявлена второй раз за день

Минцифры Украины сообщило о работе сигналов воздушной тревоги по всей территории страны.

Пресс-служба украинского Министерства цифровой трансформации уведомляет, что 17 февраля около 17:00 по московскому времени сообщила об объявлении воздушной тревоги на всей территории Украины, что обычно сигнализирует о необходимости проследовать в ближайшие к дому укрытия.

Примечательно, что в текущую пятницу сигналы воздушной тревоги уже работали по всей Украине, а минувшей ночью российские войска нанесли новый ракетный удал по украинским предприятиям, занятым в оборонной сфере.