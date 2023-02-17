Пригожин навестил Алаудинова в больнице, подарив ему кувалду ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин посетил Апты Алаудинова в военном госпитале Москвы после того, как главу спецназа "Ахмат" отравили.

17 февраля лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в Telegram-канале, где сообщил, что сегодня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин навестил замкомандира второго корпуса народной милиции ЛНР и командира отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, который проходит лечение после попытки отравить его со стороны ДРГ Украины.

По данным Кадырова, во время посещения Пригожин подарил Алаудинову фирменную кувалду "Вагнера" с гравировкой и личными подписями бойцов.