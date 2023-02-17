Отец Реввы, живущий в Донецке, назвал сына предателем
2023-02-17 17:16
Отец певца и комика Александра Реввы Владимир, проживающий в Донецке, назвал своего известного родственника предателем.
Шоумен Александр Ревва не общается со своим отцом Владимиром, оставившим семью, когда будущей знаменитости и его сестре-двойняшке было по 4 месяца.
Отношения подпортили и разные позиции по поводу СВО между родителем и звездным сыном.
Биологический отец юмориста не стал скрывать, что оставил семью, так как не смог полюбить жену. Мужчина заявил, что давно пытался наладить контакт с Александром.
Сейчас же Владимир уже сам не желает контактировать с наследником, обвинив того в предательстве из-за его позиции против СВО.
Опубликовано: Наталья Гончарова