Валива снялась в клипе Подольской на композицию Не отвернусь

Фигуристка Камила Валиева снялась в клипе на композицию Натальи Подольской "Не отвернусь"

Пару месяцев назад Наталья Подольская записала композицию "Не отвернусь", а недавно сняла к этой композиции клип. https://www.youtube.com/watch?v=HaErQ1QAAd4&t=13s

Подольская хотела видеть в клипе Камилу Валиеву, а у фигуристки никак не получалось из-за напряженного графика. По этой причине образовался большой перерыв между записью песни и съемкой клипа.

Примечательно, что только поздно вечером звезда фигурного катания смогла заняться съемками клипа артистки. Над видео к композиции работали на катке вблизи Останкино аж до 6 часов утра.