90-летнему отцу Киркорова Бедросу Филипповичу стало лучше и его перевели из реанимации в обычную палату

2023-02-17 17:56

Отцу испонителя Филиппа Киркорова Бедросу Филипповичу стало лучше. Медики оценивают состояние пожилого пациента как средней степени тяжести.

Врачи утверждают, что курс лечения дал положительный результат, и Бедроса Киркорова перевели из реанимации в обычную палату.

Отцу Филиппа Киркорова сделали пункцию плевральной полости.

В настоящее время мужчина лечится в кардиологическом отделении - давление его стабилизировано, одышка уменьшилась.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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