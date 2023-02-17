90-летнему отцу Киркорова Бедросу Филипповичу стало лучше и его перевели из реанимации в обычную палату

Отцу испонителя Филиппа Киркорова Бедросу Филипповичу стало лучше. Медики оценивают состояние пожилого пациента как средней степени тяжести.

Врачи утверждают, что курс лечения дал положительный результат, и Бедроса Киркорова перевели из реанимации в обычную палату.

Отцу Филиппа Киркорова сделали пункцию плевральной полости.

В настоящее время мужчина лечится в кардиологическом отделении - давление его стабилизировано, одышка уменьшилась.