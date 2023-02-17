WSJ: США пошлют аудиторов в Украину для контроля за поставляемым оружием

Издание Wall Street Journal сообщило о намерениях правительства США послать аудиторов помощи в Украину.

17 февраля журналисты газеты The Wall Street Journal сообщили о том, что после январской поездки американских политиков в Киев Белым дом решил послать своих аудиторов в зону боевых действий на территории Украины с целью осуществления контроля за военной помощью, предоставляемой ВСУ со стороны Вашингтона.

Известно, что ранее аудиторы контролировали распределение военной помощи на территории Украины с дистанции, находясь в Польше, Германии и США непосредственно.