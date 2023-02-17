Эти успешные инопланетяне: почему некоторым людям достижения даются легко, а другим нет

Отличие успешных людей от менее удачливых заключается в большей решительности первых преодолевать внутренние психологические преграды ради цели.

Они мелькают на первых полосах периодических изданий, они всегда на слуху, мы смотрим на них через телеэкран, и вот уже кажется, что они недосягаемые боги: успешные и уверенные сильные мира сего. И мы невольно чувствуем свою неполноценность.

Почему они могут, а я нет? В чем их секрет? Что они делают такого, что позволяет им достигать вершин? Упорный труд: да, четко поставленная цель: да, уверенность в своих силах: да. Но не стоит забывать еще один, возможно, самый главный компонент успеха: умение выстраивать коммуникативные связи с самыми разными людьми и на самых разных уровнях.

Если ты делаешь то, что всегда, то и получаешь то, что всегда: гласит древняя мудрость. Так что же делают ОНИ и не делаем мы? Основной нашей ошибкой является то, что большинство из нас стремится избегать контакта с людьми, общение с которыми в силу тех или иных причин нам дискомфортно. А ведь на самом деле каждый способен обернуть коммуникацию таким образом, что она станет и комфортной, и полезной.