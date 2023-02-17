Зарубина считает, что брак с Малининым был ошибкой

Певица Ольга Зарубина сожалеет о том, что когда-то вышла замуж за своего коллегу Александра Малинина.

Исполнительница Ольга Зарубина пожаловалась в интервью "МК" на совместную жизнь со своим коллегой Александром Малининым. Она уверяет, что певец изменял ей.

Зарубина и Малинин прожили вместе 2 года. В браке у знаменитостей на свет появилась дочка Кира, но жена не смогла дождаться любви от мужа.

Ходили сплетни, будто бы артист женился на Ольге только для того, чтобы прописаться в Москве.

Сама знаменитость уверена, что отношения эти были ошибкой.