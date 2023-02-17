Автомобиль Минобороны РФ попал в ДТП, в котором пострадала женщина

Машина российского Министерства обороны столкнулась с другим автомобилем на Первомайской улице Москвы.

Корреспонденты газеты ТАСС уведомляют, что 17 февраля автомобиль Mercedes-Benz, принадлежащий Минобороны России, столкнулся с машиной Volvo на Первомайской улице Москвы. От столкновения Volvo вылетел с проезжей части на тротуар, сбив шестидесятилетнюю женщину, которой уже оказывают помощь.

Примечательно, что по данным журналистов ТАСС, попавшая в аварию машина Министерства обороны России ранее принадлежала заместителю главы ведомства Юнус-Беку Евкурову.