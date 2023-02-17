Если смысл жизни потерян: как выплыть из психологического болота

Утрата смысла существования может привести к депрессиям и суициду, но если вы потеряли один смысл, самое время попытаться найти новый.

Как обрести смысл жизни, если кажется, что он безвозвратно утрачен? А, быть может, вы вообще никогда о нем не задумывались? Исходя из каких критериев мы делаем судьбоносный вывод, что жизнь окончена, и нас в ней больше ничего не ждет радостного и позитивного? Когда и почему нас посещают суицидальные мысли? Куда идти и к кому обратиться, если вы кажетесь себе бесперспективным неудачником, не способным добиться настоящего жизненного успеха? И что вообще дает нам это блаженное ощущение успешности, удовлетворенности жизнью в целом?

Что делает нас сильными? Не в физическом, а в психоэмоциональном смысле? А что, наоборот, безвозвратно ввергает в бездну отчаяния? Наверняка все причины, которые бы вы ни назвали, будут сводиться к одному: чувственному восприятию себя, как человека ничтожного никчемного в случае слабости, и ощущение победы и достижения, когда мы представляем себя сильными. Однако, не все так просто, как может показаться вам с первого взгляда.

Ключ к ответам на эти вопросы лежит в нашем восприятии силы, слабости, удачи и неудачи, а также в понимании смысла жизни. Если концепция, которой вы придерживались всю жизнь, привела вас к экзистенциальному кризису, есть смысл переформатировать личное восприятие этих фундаментальных понятий. Это лучше, чем впадать в депрессию и думать о самоубийстве. А помочь при наличии желания меняться может что угодно: от психотерапии до чтения мотивирующих и философских книг.