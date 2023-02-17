Лидер крымского парламента Владимир Константинов утверждает, что российские войска должны освободить Одессу.

17 февраля спикер парламента Крыма Владимир Константинов публично заявил, что в Одессе есть группировка "нацистских оккупантов", которые терроризируют одесситов, считающих себя русскими. Константинов подчеркнул, что Одесса является русским городом, ввиду чего является законной целью для армии России с целью его освобождения.

Примечательно, что аналогичное мнение высказывал глава Чечни Рамзан Кадыров, отметивший, что считает любой украинский регион российскими территориями.