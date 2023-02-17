Макрон: Запад должен поддержать контрнаступление армии Украины

Эммануэль Макрон выразил уверенность, что западные страны должны поддержать украинское контрнаступление.

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что лидеры государств коллективного Запада обязаны нарастить поставки вооружений Украине и поддержать контрнаступление её армии, поскольку это будет способствовать заключению мирного договора с Россией на условиях Киева.

Также Макрон выразил уверенность, что в будущем западные страны будут вынуждены вести диалог с российским правительством, однако время для этого ещё не настало.