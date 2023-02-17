RMF: США могут оставить американских десантников в Польше на 10 лет

Издание RMF утверждает, что прибывшие из США в Польшу десантники могут пробыть там порядка десяти лет.

Журналисты RMF FM уведомляют, что прибывшие в феврале 2022 года в Польшу десантники 82-ой бригады Соединённых Штатов могут пробыть там ещё порядка десяти лет в составе группы до 1,7 человек. Известно, что 82-ая бригада США арендовала большой участок земли рядом с аэродромом в Польше у частного предпринимателя.

По данным RMF FM, в условиях заключенного с бизнесменом контракта утверждается, что договор заключён на пять лет с правом продления ещё на пять.