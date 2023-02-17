Журналисты «атаковали» Кирби сложными вопросами про НАТО, Россию и Украину
2023-02-17 18:30
Сотрудники газеты Associated Press адресовали Джону Кирби ряд неудобных вопросах о российской спецоперации.
Во время брифинга советника Байдена по нацбезопасности США Джона Кирби представитель издания Associated Press Мэтт Ли отметил, что именно НАТО спровоцировало Россию на начало спецоперации в Украине, поскольку войска альянса поступательно продвигались к российским границам и поставляли оружие Киеву.
В ответ Кирби попытался оправдаться, отметив, что это не он отдавал приказы об отправке армий Североатлантического альянса к границам России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей