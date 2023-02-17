Шольц поспорил с Зеленским о сроках завершения конфликта в Украине

Олаф Шольц не поддержал мнение Владимира Зеленского о том, что украинский конфликт будет завершён в скором времени.

17 февраля Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где публично заявил, что боевые действия на территории Украины могут завершиться уже в этом году. Днём ранее глава украинского СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что уже летом украинские войска смогут победить армию России.

Немецкий канцлер Олаф Шольц отрицает правомерность подобных мнений, и после выступления Зеленского сообщил, что считает конфликт на территории Украины длительным мероприятием.