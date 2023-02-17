Зеленский: Россия готовиться «задушить» Молдавию

Владимир Зеленский утверждает, что в скором времени российские войска могут начать спецоперацию на территории молдавского государства.

В пятницу Владимир Зеленский произнёс речь на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, где публично заявил, что прямо во время данного мероприятия правительство России подготавливает свою будущую попытку "задушить" Молдавию. Также Зеленский выразил уверенность, что российские войска попытаются захватить другие государства бывшего СССР.

Вместе с тем Владимир Зеленский призвал западные страны устранить все табу для поставок оружия Украине, в то время как немецкий канцлер Олаф Шольц также призвал Запад начать поставку танков Киеву на выступлении в Мюнхене.