FT: Уоллес попросил ВСУ стрелять точнее для экономии боеприпасов

Британский министр обороны Бен Уоллес утверждает, что украинские войска могли бы стрелять более точно.

Журналисты международной газеты Financial Times опубликовали интервью с главой Министерства обороны Великобритании Беном Уоллесом, который публично заявил, что украинские войска должны научиться стрелять точнее.

Ранее бойцы ВСУ неоднократно жаловались на нехватку боеприпасов, а ряд СМИ сообщили, что за день солдаты армии Украины тратят до 6 тысяч снарядов, что сопоставимо с оружейным запасом одной европейской страны в мирное время.

По мнению Уоллеса, было бы здорово, если бы представители украинских войск тратили не сто, а всего пять снарядов для подрыва одной российской позиции.