Макрон: время для диалога между Западом и Россией ещё не пришло

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал западных политиков выстроить диалог с Москвой.

Вечером 17 февраля французский президент Эммануэль Макрон публично заявил, что главы государств коллективного Запада обязаны найти в себе смелость и силу для построения нового диалога с Россией. По мнению Макрона, без взаимодействия с Кремлём невозможно установление прочного мира в Европе.

Также Эммануэль Макрон выразил уверенность, что в настоящий момент западные страны не могут начать диалог с Россией, поскольку для этого не время.