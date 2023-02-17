Альберт Сола, незаконнорожденный сын испанского короля узнал о своем происхождении, когда собрался уехать в Мексику

Жизнь Альберта Сола была полна странного везения, но о том, что его отец испанский король он узнал только когда ему исполнилось 42 года.

Альберт Сола с детства был везунчиком, чего никак не мог объяснить. При родителях со скромным достатком он получал странные подарки судьбы в виде дорогостоящего мотоцикла на совершеннолетие, неведомо откуда бравшиеся деньги на оплату учебы, освобождения от армейской службы.

Это казалось ему странным, но правду он выяснил только в 42 года, когда решил эмигрировать из Жироны, где проживал, в Мексику. Ему позвонил представитель спецслужб, и попросил не покидать Каталонию, поскольку он является наследником испанского престола.

Оказалось, что у настоящей матери Альберта Анны Марии Бах Рамон был роман с испанским королем Хуаном Карлосом Первым, итогом которого стало его рождения. Женщине сказали, что ребенок умер, а на самом деле его отправили в приемную семью. Альберт пытался обезопасить себя, заставив королевскую семью официально его признать, но в итоге ему пришлось отказаться от притязаний на королевство.