Майкл Ньютон, философ и исследователь души человека, рассказывает в своих трудах, как душа руководит жизнью

Исследования Майкла Ньютона отличаются своеобразием трактовки понятия душа, хотя эта трактовка не может быть универсальной в принципе, и является только мнением.

Ньютон уходит гораздо дальше от религиозного догматизма, утверждающего душу, как мерило всего сущего, и вовсе не потому, что его концепция умаляет ее важность. Как раз наоборот, философ наряду с использованием богатого опыта мировых религий в исследовании вопросов жизни души изучает ее и в преломлении с современными знаниями, традиционной и нетрадиционной науками, а также реальными историями людей, которым удалось соприкоснуться с ее тайнами при жизни.

По мнению Майкла Ньютона именно движения души определяют наше высшее предназначение, и, если мы уходим от него, мы непременно страдаем. Калифорниец Майкл Ньютон личность экстраординарная. Надо ли говорить, что чтобы взяться за такую призрачную философскую тему, как процесс жизни души, категории, существование которой до сих пор у многих вызывает сомнение, нужно немало смелости, решительности и бесстрашия заглянуть за пределы привычной реальности.

Но для этого человека не существует границ и пределов, для него, как оказалось, и невозможное возможно. М. Ньютон не только имеет степень доктора философии, но и является профессиональным психологом и гипнотерапевтом высшей категории, членом Американской Ассоциации психологов-консультантов. Его профессиональная специализация обусловила интерес к поиску и раскрытию истинной духовной сущности. Помимо Предназначения души доктор Ньютон является автором исследовательских трудов Путешествие души и Жизнь между жизнями.