Актер Владимир Вдовиченков после роли Федерико Феллини оказался в больнице
Приступ случился прямо во время репетиции спектакля в театре имени Вахтангова в Москве. У звезды начались боли и в почках обнаружили камень.
Премьерный спектакль "Федерико Феллини" состоялся в Москве в театре Вахтангова. Постановку, рассказывающую про известного итальянского режиссера, показали журналистам, сообщает Рrozvezd.
52-летний заслуженный артист РФ Владимир Вдовиченков в интервью изданию рассказал, что у него - серьезные проблемы со здоровьем.
Не так давно звезда попал в больницу с вертебро-базиллярной недостаточностью, нарушившей кровоснабжение его мозга.
У Владимира кружилась голова и поднялось давление. Елена Лядова, его четвертая жена, вызывала скорую мужу прямо в театр.
После того, как его поставили на ноги, кинозвезда опять угодил в больницу:
Во время репетиции начались боли, в почках обнаружили камень. Режиссёр спектакля доставила меня в больницу. Пробыл там 2 недели.
Сейчас все нормально. Работа над новой ролью всегда - большой труд и не обходится без трудных ситуаций со здоровьем.
Опубликовано: Светлана Гарусева