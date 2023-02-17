Актер Владимир Вдовиченков после роли Федерико Феллини оказался в больнице

Приступ случился прямо во время репетиции спектакля в театре имени Вахтангова в Москве. У звезды начались боли и в почках обнаружили камень.

Премьерный спектакль "Федерико Феллини" состоялся в Москве в театре Вахтангова. Постановку, рассказывающую про известного итальянского режиссера, показали журналистам, сообщает Рrozvezd.

52-летний заслуженный артист РФ Владимир Вдовиченков в интервью изданию рассказал, что у него - серьезные проблемы со здоровьем.

Не так давно звезда попал в больницу с вертебро-базиллярной недостаточностью, нарушившей кровоснабжение его мозга.

У Владимира кружилась голова и поднялось давление. Елена Лядова, его четвертая жена, вызывала скорую мужу прямо в театр.

После того, как его поставили на ноги, кинозвезда опять угодил в больницу: