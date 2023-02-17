Вы не останетесь без мужчины, если принадлежите к этим двум типажам женщин
Каждая женщина личность, но мужчинам кажутся наиболее привлекательными два кардинально противоположных типажа.
Самодостаточная роковая красавица это женщина, которая никогда не останется без мужского внимания. Она всегда ухожена, уверенна в себе, знает цену своей красоте и женственности, умело ее подчеркивает, и не стесняется жить так, как ей нравится. Такие женщины не стесняются проявлять инициативу в отношениях, ракрепощены в постели, и пробуждают в мужчинах инстинкты охотника. Глядя на такую красавицу, мужчина думает о том, как обойти всех соперников, и сделать так, чтобы эта исключительная женщина выбрала именно его.
Такие женщины могут быть привлекательны как для мужчин-лидеров, которые ищут партнершу себе под стать, так и представителей сильного пола с более покладистым характером. Последние нуждаются в ведущем партнере.
Второй тип женщин, которых обожают мужчины, это нежные и милые девушки, которые ждут своего принца на белом коне, сидя в башне. Это барышни, которые склонны витать в облаках, и не слишком приспособлены к вызовам реальной жизни. В этих трогательных женщинах-цветах мужчины находят свое сильное Я, в них включается желание защитить хрупкое создание от всех невзгод. С этими девушками парни чувствуют себя сильными и важными.
Опубликовано: Эльза Ли