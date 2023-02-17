Небезя усомнился в способности ООН стать посредником между Россией и Украиной

Способность секретариата ООН стать посредником в вопросе мирного урегулирования конфликта в Украине вызывает сомнение, заявил постоянный представитель России при международной организации Василий Небезя.

"С самого начала кризиса на юго-востоке Украины в 2014 году секретариат ООН занял страусиную позицию. Мы не слышали критики в адрес властей в Киеве даже тогда, когда он развязал настоящую войну против своих граждан на Донбассе", - сказал он.