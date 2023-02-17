Небезя усомнился в способности ООН стать посредником между Россией и Украиной
Постоянные представитель России при ООН усомнился в способности организации стать посредником в мирном урегулировании конфликта в Украине.
Способность секретариата ООН стать посредником в вопросе мирного урегулирования конфликта в Украине вызывает сомнение, заявил постоянный представитель России при международной организации Василий Небезя.
"С самого начала кризиса на юго-востоке Украины в 2014 году секретариат ООН занял страусиную позицию. Мы не слышали критики в адрес властей в Киеве даже тогда, когда он развязал настоящую войну против своих граждан на Донбассе", - сказал он.
Василий Небезя подчеркнул, что после таких действий секретариата ООН ранее, у России нет оснований "доверять такому посредничеству".
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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