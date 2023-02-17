Пригожин: войска России взяли под полный контроль Парасковиевку в ДНР
Евгений Пригожин рассказал о переходе Парасковиевки под контроль российских военных.
Вечером 17 февраля лидер частной военной кампании "Wagner Group" Евгений Пригожин публично заявил, что к настоящему моменту вооружённые силы России при поддержке штурмовых отрядов добровольцев "Вагнера" установили полный контроль над Парасковиевкой в Донецкой Народной республике.
Накануне Пригожин сообщил, что занятие Артемовска российскими военными произойдёт в марте или апреле в случае, если Минобороны РФ поставит им боеприпасы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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