Небензя: ООН не может быть посредником в переговорах между РФ и Украиной
Василий Небензя сомневается в возможности исполнения посреднической функцией Организацией объединённых наций в российско-украинских преговорах.
17 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя публично заявил, что организация вряд ли может стать посредником в мирных переговорах между делегациями от Киева и Москвы, поскольку после начала кризиса на Донбассе в 2014 году сотрудники данного ведомства выбрали "страусиную" позицию, игнорируя конфликт.
Также Василий Небензя напомнил, что после начала спецоперации представители Организации объединённых наций дискредитировали себя антироссийской риторикой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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