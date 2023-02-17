Зеленский: участие Беларуси в конфликте на Украине маловероятно

Владимир Зеленский утверждает, что белорусские войска не присоединяться к российской спецоперации.

17 февраля Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где публично заявил, что считает маловероятным участие армии Беларуси в конфликте на территории Украины. По мнению Зеленского, это обусловлено нежеланием белорусских военных участвовать в боевых действиях против украинских войск.

Накануне Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь может стать участницей российской спецоперации в случае, если хоть один солдат ВСУ пересечёт белорусскую государственную границу.