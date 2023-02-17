Пригожин: четыре бойца ЧВК «Вагнер» из Финляндии погибли

Евгений Пригожин сообщил о смерти четырёх представителей "Группы Вагнера", которые приехали в зону СВО из Финляндии.

Основатель частной военной кампании "Wagner Group" Евгений Пригожин опубликовал новый пост в личном Telegram-канале, где заявил, что с начала российской спецоперации в Украине погибло четыре бойца ЧВК "Вагнер" из Финляндии, ещё один гражданин данной страны пропал без вести или попал в плен к украинским войскам.

По данным Пригожина, финские добровольцы включены в британскую бригаду "Вагнера", которой командуют отставной офицер морской пехоты США.