Выгулявшая телёнка на Красной площади американка влюбилась в полицейского из РФ
Гражданка США Алисия Дей утверждает, что испытывает чувства к полицейскому из России.
17 февраля американка Алисия Дей сообщила, что после высылки из России за выгул телёнка на Красной площади она хочет оспорить свою депортацию из РФ, поскольку во время нахождения в сцеприемнике влюбилась в российского полицейского. Дей утверждает, что сотрудник МВД помогал ей во время нахождения в СИЗО и был заботлив.
По словам Алисии Дей, теперь, когда она покинула Россию в принудительном порядке, она часто общается с российским полицейским посредством переписки в мессенджерах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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