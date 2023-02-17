Лица науки: Михаил Ефимович Литвак один из самых известных и авторитетных современных российских психотерапевтов, член Академии Наук

Михаил Ефимович Литвак известен массам больше как писатель нон-фикшн, но он еще и именитый психотерапевт, так что книги его пронизаны профессиональным взглядом на человеческую природу.

Он является членом-корреспондентом Российской академии естественных наук и одним из тех немногих профессионалов в России, которые получили сертификат реестра Европейской психотерапевтической ассоциации (ЕАР). Новаторство М. Е. Литвака в психологии в том, что он, подробно исследовав транзактный анализ Э. Берна, разработал на его основе методику поведения в конфликтных ситуациях, которая называется психологическое айкидо, и практикуется, в том числе, в основанном им же психологическом общественном объединении Клуб-КРОСС.

Клуб-КРОСС получил широкое распространение не только на российских просторах (в России насчитывается более сорока региональных дочерних отделений этой организации), но и в двадцати трех странах за ее пределами.

Кроме этого, М. Е. Литвак является востребованным писателем, работающим в жанре научной и популярной психологической литературы. На сегодняшний день общий тираж его тридцати изданий составляет около пяти миллионов экземпляров.