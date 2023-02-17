Содержание христианской веры: чем она отличается от других авраамических религий
Христианская вера входит в тройку лидеров среди религиозных учений по количеству духовных последователей: чем она для них привлекательна.
Самыми распространенными (по числу адептов в разных странах и на разных континентах) религиями считаются четыре духовных учения: христианство, ислам, буддизм и индуизм.
Христианская вера самая востребованная, если так вообще можно сказать о вере. Она основана на жизни, смерти и воскресении Сына Божьего, Иисуса Христа и дарованном им бессмертии человеческой души.
В христианстве есть свои пророки (апостолы, ученики Христа), ангелы и антагонистичный Христу Дьявол, покушающийся на человеческие души. Книга, в которой описан жизненный путь Иисуса Христа: это библейский Новый завет, который отличается большей гуманностью к человечеству чем Старый завет, основанный на древнееврейских верованиях и законах.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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