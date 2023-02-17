Хойсген: Запад пытался «впечатлить» Путина на Мюнхенской конференции

Стоматолог из Северной Каролины надевает милые костюмы на работу, чтобы поднять настроение пациентам

Многие люди боятся ходить к стоматологу. Но в Гринсборо стоматолог Джуди Корнелисон всегда старается заставить своих пациентов расслабиться и улыбаться, когда они входят в офис.

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