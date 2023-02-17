Хойсген: Запад пытался «впечатлить» Путина на Мюнхенской конференции
2023-02-17 20:37
Председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген рассказал о попытках западных стран впечатлить Путина.
17 февраля Кристоф Хойсген сообщил, что во время прошлогодней Мюнхенской конференции государства коллективного Запада хотели впечатлить Владимира Путина своим единством, поскольку зарубежная разведка имела сведения о намерениях правительства России начать спецоперацию в Украине.
По словам Хойсгена, надежды западных стран переубедить Путина не оправдались, и вопреки консолидации НАТО и Евросоюза спецоперация началась.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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