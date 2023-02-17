Цзюнь: Китай призывает Запад обсудить с РФ новую архитектуру безопасности

Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь утверждает, что западные государства должны обсуждать с Россией новую политику мировой безопасности после завершения СВО в Украине.

В пятницу вечером постоянный представитель КНР при Организации объединённых наций Чжан Цзюнь публично заявил, что государства-члены Североатлантического альянса, включая США, а также страны Европейского союза обязаны сесть за стол переговоров с делегатами из России для обсуждения новой архитектуры мировой безопасности.

Также Цзюнь выразил уверенность, что российские и украинские войска обязаны немедленно прекратить огонь для начала мирных переговоров с целью завершения спецоперации.