Уоллес: новое наступление РФ в Украине провалилось из-за тактики «мясорубки»
Глава Минобороны Британии Бен Уоллес утверждает, что российское наступление в Украине уже началось.
17 февраля глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес публично заявил, что вооружённые силы России уже начали новую масштабную наступательную операцию в Украине, однако она оказалась провальной, поскольку российские военные используют тактику "мясорубки", заставляя штурмовые бригады идти в лобовую атаку.
Также Уоллес отметил, что украинская армия может столкнуться с нехваткой боеприпасов из-за недостаточно хороших навыков нанесения ударов из артиллерийских систем.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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