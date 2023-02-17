Уоллес: новое наступление РФ в Украине провалилось из-за тактики «мясорубки»

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес утверждает, что российское наступление в Украине уже началось.

17 февраля глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес публично заявил, что вооружённые силы России уже начали новую масштабную наступательную операцию в Украине, однако она оказалась провальной, поскольку российские военные используют тактику "мясорубки", заставляя штурмовые бригады идти в лобовую атаку.

Также Уоллес отметил, что украинская армия может столкнуться с нехваткой боеприпасов из-за недостаточно хороших навыков нанесения ударов из артиллерийских систем.