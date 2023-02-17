Морские учения ВМФ России, Китая и ЮАР стартовали в Индийском океане
17 февраля в акватории Индийского океана начались новые военные учения флотов Китая, РФ и Южно-Африканской республики.
Вечером пятницы в Индийском океане начались новые масштабные военно-морские учения, в которых приняли участие боевые корабли из КНР, России и ЮАР. Известно, что российская сторона для учений привлекла фрегат "Адмирал Горшков" и танкер "Кама", в то время как Китай задействовал авианосец, фрегат и два вспомогательных корабля.
Военно-морской флот Южно-Африканской республики подключил к учениям к Россией и Китаем свой фрегат и два судна вспомогательного характера.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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