Морские учения ВМФ России, Китая и ЮАР стартовали в Индийском океане

17 февраля в акватории Индийского океана начались новые военные учения флотов Китая, РФ и Южно-Африканской республики.

Вечером пятницы в Индийском океане начались новые масштабные военно-морские учения, в которых приняли участие боевые корабли из КНР, России и ЮАР. Известно, что российская сторона для учений привлекла фрегат "Адмирал Горшков" и танкер "Кама", в то время как Китай задействовал авианосец, фрегат и два вспомогательных корабля.

Военно-морской флот Южно-Африканской республики подключил к учениям к Россией и Китаем свой фрегат и два судна вспомогательного характера.