Китайский постпред при ООН Чжан Цзюнь раскритиковал власти Украины за отказ от выполнения "Минска-2".

17 февраля постоянный представитель Китайской Народной республики в ООН Чжан Цзюнь публично заявил, что Россия не начала бы спецоперацию в Украине в случае своевременного выполнения положений Минских соглашений администрацией Киева, однако этого не произошло, что вынудило Москву задействовать силовой сценарий.

Вместе с тем Цзюнь считает, что правительства России и Украины обязаны завершить боевые действия и начать мирные переговоры как можно скорее.