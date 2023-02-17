Цзюнь: Киев мог предотвратить конфликт, выполнив Минские соглашения
Китайский постпред при ООН Чжан Цзюнь раскритиковал власти Украины за отказ от выполнения "Минска-2".
17 февраля постоянный представитель Китайской Народной республики в ООН Чжан Цзюнь публично заявил, что Россия не начала бы спецоперацию в Украине в случае своевременного выполнения положений Минских соглашений администрацией Киева, однако этого не произошло, что вынудило Москву задействовать силовой сценарий.
Вместе с тем Цзюнь считает, что правительства России и Украины обязаны завершить боевые действия и начать мирные переговоры как можно скорее.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Храмова Оксана
Стоматолог из Северной Каролины надевает милые костюмы на работу, чтобы поднять настроение пациентам
Многие люди боятся ходить к стоматологу. Но в Гринсборо стоматолог Джуди Корнелисон всегда старается заставить своих пациентов расслабиться и улыбаться, когда они входят в офис.Подробнее...
-
-