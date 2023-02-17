Зеленский призвал не верить в скорые авиационные удары РФ по Украине
Владимир Зеленский утверждает, что украинцам не следует верить слухам о возможности новых ракетных ударов со стороны России.
17 февраля Владимир Зеленский поучаствовал в Мюнхенской конференции, где во время своей речи попросил не верить в распространяемые СМИ слухи о скорых массированных авиационных ударах армии России по территории Украины. По мнению Зеленского, распространение таких публикаций является российской психологической операцией.
Накануне газета Politico сообщили о том, что Россия может начать воздушную кампанию в Украине, задействовав множество бомбардировщик и истребителей в качестве альтернативы полномасштабной наступательной операции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Храмова Оксана
Стоматолог из Северной Каролины надевает милые костюмы на работу, чтобы поднять настроение пациентам
Многие люди боятся ходить к стоматологу. Но в Гринсборо стоматолог Джуди Корнелисон всегда старается заставить своих пациентов расслабиться и улыбаться, когда они входят в офис.Подробнее...
-
-